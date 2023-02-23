Белоусова (Комаровка) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Кирпичникова Вера Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Туманова Александра Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Бычкова Агриппина Белоусова
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1883
Сын: Белоусов Тимофей Федорович
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1886
Дочь: Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1890
Сын: Белоусов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно