Белоусова (Комаровка) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова (Комаровка) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Белоусов Павел Федорович

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Кирпичникова Вера Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Туманова Александра Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Бычкова Агриппина Белоусова

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1883

Сын: Белоусов Тимофей Федорович

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1886

Дочь: Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1890

Сын: Белоусов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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