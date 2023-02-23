Белоусов Иван Егорович
Место рожденияСело Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1819
Дата смерти13.02.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Яковлевна
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.02.1902
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния