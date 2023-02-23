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Белоусов Иван Егорович

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Место рождения

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

13.02.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Мать ребёнка: Белоусова Татьяна Яковлевна

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Татьяна Яковлевна

Смерть
13.02.1902
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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