Белоусова Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти26.12.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белоусов (комаровка) Федор Иванович
Отец ребёнка: Белоусов Иван Егорович
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1889
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния