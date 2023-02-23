Белоусова Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

26.12.1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоусов (комаровка) Федор Иванович

Отец ребёнка: Белоусов Иван Егорович

Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Иван Егорович

Смерть
26.12.1889
Село Комаровка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
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