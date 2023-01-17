Бычков Даниил Аникиевич
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти19.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Бычков Аникий Иосифович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Данилина Евдокия Бычкова
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
01.04.1851
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
22.08.1853
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
02.08.1858
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Рождение ребёнка
27.06.1866
Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1892