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Бычков Даниил Аникиевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.07.1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Бычков Аникий Иосифович

Мать: ?

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Данилина Евдокия Бычкова

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Бычков Иосиф Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Бычков Андрей Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бычков Федор Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1858

Сын: Бычков Диомид Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1866

Сын: Бычков Семен Данилович

Мать ребёнка: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бычкова Прасковья Антоновна

Смерть
19.07.1892
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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