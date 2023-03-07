Бычков Семен Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Семен Данилович

Бычков Семен Данилович

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

27.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1866

Отец: Бычков Даниил Аникиевич

Мать: Бычкова Прасковья Антоновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1892

Жена: Бычкова Степанида Павлова

Рождение ребёнка
06.06.1893

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Бычков Василий Семенович

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Бычков Петр Семенович

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Бычков Дмитрий Семенович

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Агриппина Семеновна

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Бычков Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1905

Дочь: Евлампия Семеновна

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Ирина Семеновна

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1910

Сын: Бычков Вов Денис Семенович

Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
157ой Имеретинский пехотный полк , рядовой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close