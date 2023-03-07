Бычков Семен Данилович
Место рождения
Дата рождения27.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1866
Бракосочетание
31.?.1892
Рождение ребёнка
06.06.1893
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1894
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
18.08.1895
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
20.10.1896
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Агриппина Семеновна
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
27.03.1903
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
02.10.1905
Дочь: Евлампия Семеновна
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Ирина Семеновна
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Рождение ребёнка
02.10.1910
Сын: Бычков Вов Денис Семенович
Мать ребёнка: Бычкова Степанида Павлова
Военная служба
Неизвестно
157ой Имеретинский пехотный полк , рядовой
Смерть
Неизвестно