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Бычкова Степанида Павлова

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

26.11.1911

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Павлов Афиноген Павлович

Мать: Павлова Дарья Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1892

Муж: Бычков Семен Данилович

Рождение ребёнка
06.06.1893

Дочь: Акилина Семеновна

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1894

Сын: Бычков Василий Семенович

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1895

Сын: Бычков Петр Семенович

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.10.1896

Сын: Бычков Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1899

Дочь: Агриппина Семеновна

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.07.1900

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1903

Сын: Бычков Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1905

Дочь: Евлампия Семеновна

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.04.1908

Дочь: Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.10.1910

Сын: Бычков Вов Денис Семенович

Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
26.11.1911
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