Бычкова Степанида Павлова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смерти26.11.1911
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Павлов Афиноген Павлович
Мать: Павлова Дарья Васильевна
Бракосочетание
31.?.1892
Рождение ребёнка
06.06.1893
Дочь: Акилина Семеновна
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
29.07.1894
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
18.08.1895
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
20.10.1896
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
18.06.1899
Дочь: Агриппина Семеновна
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
29.07.1900
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
27.03.1903
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
02.10.1905
Дочь: Евлампия Семеновна
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
29.04.1908
Дочь: Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Рождение ребёнка
02.10.1910
Сын: Бычков Вов Денис Семенович
Отец ребёнка: Бычков Семен Данилович
Смерть
26.11.1911