Павлова Дарья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова Дарья Васильевна

Павлова Дарья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.06.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Павлов Прокофий Афиногенович

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бычкова Степанида Павлова

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.04.1873

Дочь: Епифанова Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Аникина Ефимия Павлова

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1878

Сын: Павлов Антон Афиногенович

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.06.1880

Сын: Павлов Филипп Афиногенович

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.04.1883

Дочь: Ирина Афиногеновна

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1885

Дочь: Алексеева Надежда Павлова

Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Афиноген Павлович

Смерть
10.06.1910
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close