Павлова Дарья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.06.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Павлов Прокофий Афиногенович
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бычкова Степанида Павлова
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
12.04.1873
Дочь: Епифанова Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Аникина Ефимия Павлова
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
13.01.1878
Сын: Павлов Антон Афиногенович
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
25.06.1880
Сын: Павлов Филипп Афиногенович
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
11.04.1883
Дочь: Ирина Афиногеновна
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Рождение ребёнка
18.09.1885
Дочь: Алексеева Надежда Павлова
Отец ребёнка: Павлов Афиноген Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1910