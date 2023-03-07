Павлов Прокофий Афиногенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Прокофий Афиногенович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

После 1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Павлов Афиноген Павлович

Мать: Павлова Дарья Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.?.1891

Жена: Павлова Ксения Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1892

Сын: Павлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Павлов Спиридон Прокофьевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1896

Сын: Павлов Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.08.1899

Сын: Павлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1902

Дочь: Евпраксия Прокофьевна

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.09.1903

Сын: Павлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.05.1905

Дочь: Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.08.1908

Дочь: Марфа Прокофьевна

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1910
Русские Зимницы, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1911

Дочь: Ольга Прокофьевна

Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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