Павлов Прокофий Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиПосле 1910
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Павлов Афиноген Павлович
Мать: Павлова Дарья Васильевна
Бракосочетание
03.?.1891
Рождение ребёнка
21.01.1892
Рождение ребёнка
1894
Сын: Павлов Спиридон Прокофьевич
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Павлов Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
15.08.1899
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Евпраксия Прокофьевна
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
10.09.1903
Рождение ребёнка
09.05.1905
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Марфа Прокофьевна
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна
Смерть
После 1910
Русские Зимницы, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Ольга Прокофьевна
Мать ребёнка: Павлова Ксения Александровна