Павлова (Кирпичникова) Ксения Александровна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиПосле 1911
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
03.?.1891
Рождение ребёнка
21.01.1892
Рождение ребёнка
1894
Сын: Павлов Спиридон Прокофьевич
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Рождение ребёнка
26.08.1896
Сын: Павлов Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Рождение ребёнка
15.08.1899
Рождение ребёнка
19.07.1902
Дочь: Евпраксия Прокофьевна
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Рождение ребёнка
10.09.1903
Рождение ребёнка
09.05.1905
Дочь: Пелагея Прокофьевна
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Рождение ребёнка
16.08.1908
Дочь: Марфа Прокофьевна
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Рождение ребёнка
07.07.1911
Дочь: Ольга Прокофьевна
Отец ребёнка: Павлов Прокофий Афиногенович
Смерть
После 1911
Русские Зимницы, Хвалынский, Саратовская, Россия