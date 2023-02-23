Кирпичникова Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1851
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
02.05.1855
Сын: Кирпичников (царьков) Исай Александрович
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кондратьева Мария Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
20.09.1862
Сын: Кирпичников (царьков) Иван Александрович
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра Кирпичникова
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Павлова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович
Рождение ребёнка
1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно