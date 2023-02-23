Кирпичникова Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Евдокия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1851

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.05.1855

Сын: Кирпичников (царьков) Исай Александрович

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Кирпичников (царьков) ?

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кондратьева Мария Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1862

Сын: Кирпичников (царьков) Иван Александрович

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра Кирпичникова

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Павлова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кирпичников (федоров) Зот Александрович

Отец ребёнка: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Смерть
Неизвестно
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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