Александра Кирпичникова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Кирпичникова

Александра Кирпичникова

avatar

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Кирпичников (царьков) Александр Федорович

Мать: Кирпичникова Евдокия Андреевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.?.1886

Муж: Платонов Иван Платонович

Рождение ребёнка
19.08.1887

Сын: Платонов Моисей Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.11.1891

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1894

Сын: Платонов Иван Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Григорий Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1908

Сын: Платонов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close