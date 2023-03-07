Александра Кирпичникова
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Бракосочетание
12.?.1886
Рождение ребёнка
19.08.1887
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
22.11.1891
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
25.05.1894
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Григорий Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Рождение ребёнка
25.10.1908
Сын: Платонов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Платонов Иван Платонович
Смерть
Неизвестно