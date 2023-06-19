Павлов Антон Афиногенович
Место рождения
Дата рождения13.01.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Павлов Афиноген Павлович
Мать: Павлова Дарья Васильевна
Дочь: Зиновия Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна
Сын: Павлов Вов Павел Антонович
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна
Дочь: Евдокия Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна
Дочь: Мария Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна
Дочь: Анастасия Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Жена: Павлова Зиновия Сумбаева
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Дочь: Александра Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Дочь: Анисья Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Дочь: Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Сын: Павлов Вов Иван Антонович
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева
Сын: Павлов Вов Степан Антонович
Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева