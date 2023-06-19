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Павлов Антон Афиногенович

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.01.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1878

Отец: Павлов Афиноген Павлович

Мать: Павлова Дарья Васильевна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1896

Дочь: Зиновия Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1896

Жена: Павлова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Павлов Вов Павел Антонович

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Евдокия Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: Мария Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Евдокия Михайловна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.12.1903

Дочь: Анастасия Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1903

Жена: Павлова Зиновия Сумбаева

Рождение ребёнка
08.10.1905

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.04.1907

Дочь: Александра Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1910

Сын: Павлов Степан Антонович

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.11.1914

Дочь: Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.03.1917

Сын: Павлов Вов Иван Антонович

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Павлов Вов Степан Антонович

Мать ребёнка: Павлова Зиновия Сумбаева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно