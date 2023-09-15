Павлова Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.08.1876
Дата смерти30.03.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1876
Рождение ребёнка
29.10.1896
Дочь: Зиновия Антоновна
Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович
Бракосочетание
22.?.1896
Рождение ребёнка
07.12.1897
Сын: Павлов Вов Павел Антонович
Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович
Рождение ребёнка
20.07.1901
Дочь: Мария Антоновна
Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович
Смерть
30.03.1902
Причина смерти: умерла во время родов