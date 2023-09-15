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Павлова Евдокия Михайловна

Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.08.1876

Дата смерти

30.03.1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1876

Отец: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Мать: Сергеева Татьяна Кожевникова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.10.1896

Дочь: Зиновия Антоновна

Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
22.?.1896

Муж: Павлов Антон Афиногенович

Рождение ребёнка
07.12.1897

Сын: Павлов Вов Павел Антонович

Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Евдокия Антоновна

Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.07.1901

Дочь: Мария Антоновна

Отец ребёнка: Павлов Антон Афиногенович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.03.1902
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Причина смерти: умерла во время родов
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