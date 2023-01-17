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Сергеева Татьяна Кожевникова

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Место рождения

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

29.08.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Кожевников Яков Петрович

Мать: не указана

Ивановка, Павловский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1873

Муж: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Каргина (петрова) Прасковья Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1876

Дочь: Павлова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.06.1878

Сын: Сергеев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.10.1880

Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.11.1884

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Сергеев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.12.1885

Дочь: Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1888

Дочь: Иванова Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.09.1890

Дочь: Федора Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1893

Сын: Сергеев Степан Михайлович

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1896

Дочь: Агафья Михайловна

Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.08.1912
Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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