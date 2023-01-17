Сергеева Татьяна Кожевникова
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смерти29.08.1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Кожевников Яков Петрович
Мать: не указана
Дочь: Каргина (петрова) Прасковья Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Павлова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Сын: Сергеев Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Сын: Сергеев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Иванова Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Федора Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Сын: Сергеев Степан Михайлович
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич
Дочь: Агафья Михайловна
Отец ребёнка: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич