Иванова Евдокия Сергеева
Место рождения
Дата рождения05.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888
Бракосочетание
10.?.1907
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Рождение ребёнка
06.06.1911
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Евгения Ефимовна
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1919
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Вов Николай Ефимович
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Иванов Вов Семен Ефимович
Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно