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Иванова Евдокия Сергеева

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1888

Отец: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Мать: Сергеева Татьяна Кожевникова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1907

Муж: Иванов Пмв Ефим Федорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Иванов Федор Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Евгения Ефимовна

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1919

Сын: Иванов Андрей Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Вов Николай Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Вов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Иванов Пмв Ефим Федорович

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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