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Иванов ПМВ Ефим Федорович

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

18.12.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886

Отец: Иванов Федор Иванович

Мать: Иванова Варвара Петровна

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.?.1907

Жена: Иванова Евдокия Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1908

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1911

Сын: Иванов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1914

Дочь: Евгения Ефимовна

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1919

Сын: Иванов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Иванов Вов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Иванов Вов Семен Ефимович

Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева

Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
5-й пехотный Калужский полк
Смерть
Неизвестно
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