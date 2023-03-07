Иванов ПМВ Ефим Федорович
Место рождения
Дата рождения18.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1886
Отец: Иванов Федор Иванович
Мать: Иванова Варвара Петровна
Бракосочетание
10.?.1907
Жена: Иванова Евдокия Сергеева
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.08.1908
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
06.06.1911
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
25.12.1914
Дочь: Евгения Ефимовна
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
10.08.1919
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Иванов Вов Николай Ефимович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Иванов Вов Семен Ефимович
Мать ребёнка: Иванова Евдокия Сергеева
Деревня Русские Зимницы , Ульяновская область
Военная служба
Неизвестно
5-й пехотный Калужский полк
Смерть
Неизвестно