Каргина (Петрова) Прасковья Сергеева
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
10.11.1894
Сын: Каргин Григорий Федорович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Бракосочетание
31.?.1894
Рождение ребёнка
11.03.1896
Дочь: Козлова Дарья (Петрова)
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
22.09.1900
Сын: Каргин (петров) Иван Федорович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1903
Сын: Каргин (петров) Макар Федорович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
27.05.1905
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
15.11.1908
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1912
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
05.04.1914
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Рождение ребёнка
05.11.1916
Сын: Каргин (петров) Павел Федорович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович
Смерть
Неизвестно