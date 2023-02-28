Каргина (Петрова) Прасковья Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Петрова) Прасковья Сергеева

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Место рождения

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сергеев (николаев) Михаил Николаевич

Мать: Сергеева Татьяна Кожевникова

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.11.1894

Сын: Каргин Григорий Федорович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1894

Муж: Каргин (петров) Федор Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1896

Дочь: Козлова Дарья (Петрова)

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1900

Сын: Каргин (петров) Иван Федорович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.01.1903

Сын: Каргин (петров) Макар Федорович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1905

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.11.1908

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.06.1912

Сын: Каргин Федор Федорович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.04.1914

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.11.1916

Сын: Каргин (петров) Павел Федорович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Федор Степанович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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