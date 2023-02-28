Козлова Дарья (Петрова)
Место рождения
Дата рождения11.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1896
Бракосочетание
11.?.1916
Рождение ребёнка
01.02.1917
Отец ребёнка: Козлов Павел Павлович
Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1919
Отец ребёнка: Козлов Павел Павлович
Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно