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Козлова Дарья (Петрова)

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1896

Отец: Каргин (петров) Федор Степанович

Мать: Каргина (петрова) Прасковья Сергеева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1916

Муж: Козлов Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.02.1917

Сын: Козлов Семен Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Павлович

Деревня Солдатские выселки , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1919

Сын: Козлов Николай Павлович

Отец ребёнка: Козлов Павел Павлович

Деревня Солдатские выселки , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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