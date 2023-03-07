Бычкова Прасковья Антоновна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти19.08.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Семизоров Антон Абрамович
Мать: Семизорова Марина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Данилина Евдокия Бычкова
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Рождение ребёнка
01.04.1851
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Рождение ребёнка
22.08.1853
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Рождение ребёнка
02.08.1858
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Рождение ребёнка
27.06.1866
Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1906