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Бычкова Прасковья Антоновна

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

19.08.1906

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Семизоров Антон Абрамович

Мать: Семизорова Марина

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Данилина Евдокия Бычкова

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1851

Сын: Бычков Иосиф Данилович

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.08.1853

Сын: Бычков Андрей Данилович

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бычков Федор Данилович

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.08.1858

Сын: Бычков Диомид Данилович

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.06.1866

Сын: Бычков Семен Данилович

Отец ребёнка: Бычков Даниил Аникиевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычков Даниил Аникиевич

Смерть
19.08.1906
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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