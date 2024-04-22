Самсонова (Маракуева) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения?.09.1894
Дата смерти?.08.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1894
Отец: Маракуев Михаил
Рождение ребёнка
23.06.1928
Дочь: Самсонова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Самсонов Александр
Рождение ребёнка
24.03.1930
Дочь: Самсонова Наталия Александровна
Отец ребёнка: Самсонов Александр
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Смерть
?.08.1968
Причина смерти: рак лёгких.