Самсонова (Маракуева) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Маракуева) Александра Михайловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

?.09.1894

Дата смерти

?.08.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1894

Отец: Маракуев Михаил

Мать: Маракуева Прасковья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.06.1928

Дочь: Самсонова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Самсонов Александр

Рождение ребёнка
24.03.1930

Дочь: Самсонова Наталия Александровна

Отец ребёнка: Самсонов Александр

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Смерть
?.08.1968
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: рак лёгких.
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