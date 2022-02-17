Самсонова Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Наталия Александровна

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Место рождения

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область

Дата рождения

24.03.1930

Дата смерти

17.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1930

Отец: Самсонов Александр

Мать: Самсонова Александра Михайловна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Рождение ребёнка
19.02.1960

Сын: Самсонов Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: Щеглов Юрий Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.02.2022
Москва, город федерального значения Москва
Умерла после нескольких месяцев осложнений от COVID-19, которым заболела в ноябре 2021 года. Место смерти: реанимация больницы Давыдовского.
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