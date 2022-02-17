Самсонова Наталия Александровна
Место рождения
Дата рождения24.03.1930
Дата смерти17.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1930
Отец: Самсонов Александр
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Рождение ребёнка
19.02.1960
Отец ребёнка: Щеглов Юрий Александрович
Смерть
17.02.2022
Умерла после нескольких месяцев осложнений от COVID-19, которым заболела в ноябре 2021 года. Место смерти: реанимация больницы Давыдовского.