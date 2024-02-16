Самсонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.06.1928
Дочь: Самсонова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Самсонова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1930
Дочь: Самсонова Наталия Александровна
Мать ребёнка: Самсонова Александра Михайловна
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Смерть
1935