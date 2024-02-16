Самсонов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1928

Дочь: Самсонова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Самсонова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1930

Дочь: Самсонова Наталия Александровна

Мать ребёнка: Самсонова Александра Михайловна

Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
Родилась в СССР в Казахстане, когда её отец был там в командировке с семьёй.
Смерть
1935
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