Маракуев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракуев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1894

Дочь: Самсонова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Маракуева Прасковья Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1900

Сын: Маракуев Владимир

Мать ребёнка: Маракуева Прасковья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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