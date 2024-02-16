Маракуев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.09.1894
Дочь: Самсонова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Маракуева Прасковья Дмитриевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.07.1900
Сын: Маракуев Владимир
Мать ребёнка: Маракуева Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно