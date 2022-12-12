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Глумов Яков Григорьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Глумов Григорий Терентьевич

Мать: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Глумов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Глумова Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Глумов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Глумова Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Глумов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Глумова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Анисья

Смерть
1828
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