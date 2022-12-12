Глумов Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Глумова Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Глумова Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Глумова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Глумова Анисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Анисья
Смерть
1828