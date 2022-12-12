Глумова Анисья Степановна
Место рождения
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1752
Сын: Глумов Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно