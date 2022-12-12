Глумова Анисья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Анисья Степановна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Глумов Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Глумов Роман Григорьевич

Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Глумов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Глумов Григорий Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Григорий Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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