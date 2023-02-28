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Глумов Григорий Терентьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Глумов Терентий Иванович

Мать: Глумова Агриппина Автономовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1749

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Глумов Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Глумов Роман Григорьевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Глумов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Анисья Степановна

Смерть
Неизвестно
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