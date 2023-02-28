Глумов Григорий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1752
Сын: Глумов Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Глумова Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно