Глумова Агриппина Автономовна
Место рождения
Дата рождения1690
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Глумов Даниил Терентьевич
Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович
Рождение ребёнка
1728
Сын: Глумов Григорий Терентьевич
Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно