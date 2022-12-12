Глумова Агриппина Автономовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумова Агриппина Автономовна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1690

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Автоном

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Глумов Тит Терентьевич

Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Глумов Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Глумов Тарас Терентьевич

Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Глумов Даниил Терентьевич

Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Глумов Григорий Терентьевич

Отец ребёнка: Глумов Терентий Иванович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Терентий Иванович

Смерть
Неизвестно
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