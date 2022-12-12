Глумов Тит Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Рождение ребёнка
1736
Мать ребёнка: Васса Епифановна
Рождение ребёнка
1740
Мать ребёнка: Васса Епифановна
Рождение ребёнка
1742
Сын: Глумов Яков Титович
Мать ребёнка: Васса Епифановна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Васса Епифановна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Титовна
Мать ребёнка: Васса Епифановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Епифановна
Смерть
Неизвестно