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Глумов Тит Терентьевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Глумов Терентий Иванович

Мать: Глумова Агриппина Автономовна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Глумов Василий Титович

Мать ребёнка: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Глумов Гавриил Титович

Мать ребёнка: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Глумов Яков Титович

Мать ребёнка: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Глумов Матвей Титович

Мать ребёнка: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Титовна

Мать ребёнка: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Епифановна

Смерть
Неизвестно
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