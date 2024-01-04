Васса Епифановна
Место рождения
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич
Рождение ребёнка
1742
Сын: Глумов Яков Титович
Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Агафья Титовна
Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно