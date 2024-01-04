Васса Епифановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Епифановна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Глумов Василий Титович

Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Глумов Гавриил Титович

Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Глумов Яков Титович

Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Глумов Матвей Титович

Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Агафья Титовна

Отец ребёнка: Глумов Тит Терентьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Тит Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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