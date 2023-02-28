Глумов Гавриил Титович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Глумов Тит Терентьевич
Мать: Васса Епифановна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Степанида Гавриловна
Мать ребёнка: Глумова Ксения Андреевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Глумова Ксения Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно