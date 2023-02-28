Глумов Гавриил Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумов Гавриил Титович

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Глумов Тит Терентьевич

Мать: Васса Епифановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Степанида Гавриловна

Мать ребёнка: Глумова Ксения Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Глумова Ксения Андреевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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