Глумова Анисья
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Глумова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Глумова Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Глумова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно