Глумова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлумова Анисья

Глумова Анисья

avatar

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Глумов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Глумова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Глумов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Глумова Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Глумов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Глумова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Глумов Яков Григорьевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Яков Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close