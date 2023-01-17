Глумов Андрей Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Глумов Яков Григорьевич
Мать: Глумова Анисья
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Андреевна
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Глумова Анна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Глумова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глумова Анна
Смерть
Неизвестно