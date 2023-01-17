Глумов Андрей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глумов Андрей Яковлевич

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Глумов Яков Григорьевич

Мать: Глумова Анисья

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Глумов Яков Андреевич

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Андреевна

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Глумов Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Олимпиада Андреевна

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Глумов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Глумов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Глумова Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глумова Анна

Смерть
Неизвестно
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