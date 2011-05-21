Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1925
Дата смерти21.05.2011
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
09.05.1945
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.09.1947
Сын: Абрамов Валерий Трофимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.07.1949
Дочь: Абрамова-Павлова (Абрамова) Людмила Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1955
Дочь: Абрамова-Васильева Евгения Трофимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.05.2011