Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1925

Дата смерти

21.05.2011

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1925

Отец: Ковтуненко Пётр Степанович

Мать: Ковтуненко Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
09.05.1945

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.09.1947

Сын: Абрамов Валерий Трофимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.07.1949

Дочь: Абрамова-Павлова (Абрамова) Людмила Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.05.1955

Дочь: Абрамова-Васильева Евгения Трофимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.05.2011

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