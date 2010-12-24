Абрамов Валерий Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1947
Дата смерти24.12.2010
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1947
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1972
Дочь: Абрамова-Побережная Лариса Валерьевна
Мать ребёнка: Абрамова (Тарабрина) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
03.09.1980
Дочь: Абрамова Елена Валерьевна
Мать ребёнка: Абрамова (Тарабрина) Анна Николаевна
Смерть
24.12.2010