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Абрамов Валерий Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1947

Дата смерти

24.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1947

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова (Тарабрина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.06.1972

Дочь: Абрамова-Побережная Лариса Валерьевна

Мать ребёнка: Абрамова (Тарабрина) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1980

Дочь: Абрамова Елена Валерьевна

Мать ребёнка: Абрамова (Тарабрина) Анна Николаевна

Смерть
24.12.2010

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