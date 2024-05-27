Абрамова-Павлова (Абрамова) Людмила Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова-Павлова (Абрамова) Людмила Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1949

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1925 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна

Бракосочетание
30.09.1977

Муж: Павлов Пётр Митов

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.05.1980

Сын: Павлов Денис Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Митов

Рождение ребёнка
15.05.1986

Сын: Павлов Вячеслав Петрович

Отец ребёнка: Павлов Пётр Митов

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