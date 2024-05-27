Абрамова-Павлова (Абрамова) Людмила Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1949
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1949
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.09.1977
Муж: Павлов Пётр Митов
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
04.05.1980
Отец ребёнка: Павлов Пётр Митов
Рождение ребёнка
15.05.1986
Отец ребёнка: Павлов Пётр Митов