Абрамова-Гетцель (Абрамова) Тамара Трофимовна
женский, родилась 06.07.1946
МатьАбрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна27.06.1925 г.р.
Супруги
Гетцель Давыд Давыдович05.02.1948 г.р.
Дети
Гетцель - Лутц Инна Давыдовна22.02.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1946
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.09.1967
Рождение ребёнка
06.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гетцель Давыд Давыдович
Рождение ребёнка
22.02.1975
Дочь: Гетцель - Лутц Инна Давыдовна
Отец ребёнка: Гетцель Давыд Давыдович