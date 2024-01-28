Абрамова-Гетцель (Абрамова) Тамара Трофимовна 06.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамова-Гетцель (Абрамова) Тамара Трофимовна

Автор
НГ
Гетцель Н.

женский, родилась 06.07.1946

Мать
Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна27.06.1925 г.р.
Супруги
Гетцель Давыд Давыдович05.02.1948 г.р.
Дети
Гетцель - Лутц Инна Давыдовна22.02.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна

Бракосочетание
11.09.1967

Муж: Гетцель Давыд Давыдович

Рождение ребёнка
06.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гетцель Давыд Давыдович

Рождение ребёнка
22.02.1975

Дочь: Гетцель - Лутц Инна Давыдовна

Отец ребёнка: Гетцель Давыд Давыдович

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