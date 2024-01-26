Ковтуненко Пётр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коатуненко Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1925
Дочь: Абрамова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
13.05.1939
Дочь: Тернюк Нина Петровна
Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ковтуненко Николай Петрович
Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно