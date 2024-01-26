Ковтуненко Пётр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко Пётр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коатуненко Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1925

Дочь: Абрамова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
13.05.1939

Дочь: Тернюк Нина Петровна

Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ковтуненко Николай Петрович

Мать ребёнка: Ковтуненко Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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