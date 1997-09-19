Ковтуненко Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтуненко Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковтуненко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1925

Дочь: Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович

Рождение ребёнка
13.05.1939

Дочь: Тернюк (Ковтуненко) Нина Петровна

Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Ковтуненко Николай Петрович

Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович

Смерть
19.09.1997

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