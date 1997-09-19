Ковтуненко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.09.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковтуненко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1925
Дочь: Абрамова (Ковтуненко) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович
Рождение ребёнка
13.05.1939
Дочь: Тернюк (Ковтуненко) Нина Петровна
Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Ковтуненко Николай Петрович
Отец ребёнка: Ковтуненко Пётр Степанович
Смерть
19.09.1997