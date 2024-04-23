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Павел Ефимович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

04.11.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1851

Отец: Ефим Кондратьевич

Мать: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1851
Рождение ребёнка
1865

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1870

Жена: Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Васса Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Терентий Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Семён Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Александра Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1882

Дочь: Ефимия Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1886

Сын: Никифор Павлович

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1889

Дочь: Агафья Павловна

Мать ребёнка: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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