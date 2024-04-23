Павел Ефимович
Место рождения
Дата рождения04.11.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1851
Отец: Ефим Кондратьевич
Мать: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1851
Рождение ребёнка
1865
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
26.01.1870
Жена: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Васса Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
26.10.1876
Сын: Терентий Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Семён Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Александра Павловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1882
Дочь: Ефимия Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
07.02.1886
Сын: Никифор Павлович
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
16.08.1889
Дочь: Агафья Павловна
Мать ребёнка: Евдокия Борисовна