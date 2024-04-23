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Семён Павлович

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

01.09.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879

Отец: Павел Ефимович

Мать: Евдокия Борисовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1879
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1900

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Александр Семёнович

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1906

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Антонина Семёновна

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Мария Константиновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Василий Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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