Семён Павлович
Место рождения
Дата рождения01.09.1879
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1879
Отец: Павел Ефимович
Мать: Евдокия Борисовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1879
Бракосочетание
04.02.1900
Жена: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
21.12.1900
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Александр Семёнович
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
?.01.1906
Дочь: Евдокия Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1909
Сын: Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Антонина Семёновна
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Василий Семёнович
Мать ребёнка: не указана