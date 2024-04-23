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Евдокия Борисовна

Место рождения

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1853

Дата смерти

14.04.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотье, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1870

Муж: Павел Ефимович

Рождение ребёнка
29.07.1872

Дочь: Васса Павловна

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1874

Дочь: Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1876

Сын: Терентий Павлович

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Семён Павлович

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1882

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1886

Сын: Никифор Павлович

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
16.08.1889

Дочь: Агафья Павловна

Отец ребёнка: Павел Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
14.04.1895

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