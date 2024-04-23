Евдокия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смерти14.04.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1870
Муж: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
29.07.1872
Дочь: Васса Павловна
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
08.10.1874
Дочь: Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
26.10.1876
Сын: Терентий Павлович
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Семён Павлович
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
08.07.1882
Дочь: Ефимия Павловна
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
07.02.1886
Сын: Никифор Павлович
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Рождение ребёнка
16.08.1889
Дочь: Агафья Павловна
Отец ребёнка: Павел Ефимович
Смерть
14.04.1895