Мария Константиновна
Место рожденияСопок селение
Дата рождения1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
04.02.1900
Муж: Семён Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1900
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Семён Павлович
Рождение ребёнка
31.07.1903
Сын: Александр Семёнович
Отец ребёнка: Семён Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1909
Сын: Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Семён Павлович
Рождение ребёнка
23.01.1910
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Павлович
Рождение ребёнка
09.06.1912
Дочь: Антонина Семёновна
Отец ребёнка: Семён Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1914
Дочь: Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Павлович