Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Константиновна

Место рождения

Сопок селение

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
04.02.1900

Муж: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1900

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1903

Сын: Александр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1910

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1912

Дочь: Антонина Семёновна

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.11.1914

Дочь: Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Павлович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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