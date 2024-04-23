Ефим Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти04.04.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кондратий Степанович
Мать: Феврония Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1851
Сын: Павел Ефимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1855
Дочь: Федосья Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1862
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Олимпиада Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Карп Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1871
Сын: Емельян Ефимович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1875
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
04.04.1879