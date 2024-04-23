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Ефим Кондратьевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

04.04.1879

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кондратий Степанович

Мать: Феврония Кузьминична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1851

Сын: Павел Ефимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1855

Дочь: Федосья Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.10.1862

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Олимпиада Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Карп Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1871

Сын: Емельян Ефимович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.08.1875

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
04.04.1879

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