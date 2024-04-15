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Чернышев Федор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Чернышев Иосиф Степанович

Мать: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
16.11.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Матвей Васильевич Гончаренко
Восприемник
08.02.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Феодора Васильевна Белокур
Восприемник
03.10.1865 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Васильевич Гончаренко
Восприемник
20.08.1866 ст.
Хотень, Сумська область
Андрей Венедиктович Кибиков
Восприемник
30.11.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Наум Васильевич Белокур
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.

Дочь: Феодосия Федоровна

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.

Дочь: Павловская Ефросиния Федоровна

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Восприемник
19.05.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Харитонович Матвиевский
Восприемник
20.08.1870 ст.
Хотень, Сумська область
Васса Алексеевна Василега
Рождение ребёнка
07.04.1871 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-1?i=361&cc=3511744
Восприемник
13.07.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Степан Васильевич Белокур
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Восприемник
04.06.1873 ст.
Кровное, Сумська область
Анна Васильевна (Гончаренко) Бедлинская
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.

Дочь: Лазебная Мария Федоровна

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76V-1?i=758&cc=3511744
Восприемник
02.05.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Афанасий Васильевич Гончаренко
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.

Сын: Черников Петр Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Восприемник
19.04.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Сергеевна Котенко
Рождение ребёнка
02.10.1878

Сын: Чернышев Андрей Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.

Сын: Чернышев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Чернышев Афанасий Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Чернышев Степан Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Сын: Чернышев Владимир Федорович

Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GP-8?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернишова Степанида Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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