Чернышев Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Отец: Чернышев Иосиф Степанович
Дочь: Феодосия Федоровна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Дочь: Павловская Ефросиния Федоровна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Дочь: Лазебная Мария Федоровна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Сын: Чернышев Андрей Федорович
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Сын: Чернышев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Сын: Чернышев Афанасий Федорович
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Сын: Чернышев Степан Федорович
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна
Сын: Чернышев Владимир Федорович
Мать ребёнка: Чернишова Степанида Ефимовна