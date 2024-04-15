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Чернышев Андрей Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1878

Отец: Чернышев Федор Иосифович

Мать: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Крещение
02.10.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.11.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Гавриил Алексеевич Павловский
Восприемник
28.07.1898 ст.
Николаевка, Сумська область
Пантелеймон Лукьянович Бугаец
Восприемник
18.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Дарья Алексеевна Павловская
Восприемник
18.03.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Хрисанф Алексеевич Павловский
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.

Сын: Чернышев Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
25.02.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Лукьяновна Бугаец
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.

Сын: Чернышев Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна

Кровное, Сумська область
Восприемник
06.07.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Ольга Степановна Бардакова
Рождение ребёнка
26.04.1907 ст.

Сын: Чернышев Василий Андреевич

Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2RT?i=793&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Евдокия Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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