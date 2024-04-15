Чернышев Андрей Федорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1878
Крещение
02.10.1878 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
08.11.1896 ст.
Гавриил Алексеевич Павловский
Восприемник
28.07.1898 ст.
Пантелеймон Лукьянович Бугаец
Восприемник
18.03.1899 ст.
Дарья Алексеевна Павловская
Восприемник
18.03.1899 ст.
Хрисанф Алексеевич Павловский
Рождение ребёнка
24.09.1899 ст.
Сын: Чернышев Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
25.02.1900 ст.
Евдокия Лукьяновна Бугаец
Рождение ребёнка
13.07.1901 ст.
Сын: Чернышев Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна
Восприемник
06.07.1906 ст.
Ольга Степановна Бардакова
Рождение ребёнка
26.04.1907 ст.
Сын: Чернышев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Чернышева Евдокия Гавриловна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2RT?i=793&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно