Лазебная (Чернышева) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазебная (Чернышева) Мария Федоровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

19.07.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1875 ст.

Отец: Чернышев Федор Иосифович

Мать: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76V-1?i=758&cc=3511744
Крещение
20.07.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Иванович Мордвин
Восприемник
17.12.1893 ст.
Николаевка, Сумська область
Юлиания Романовна Антошенко
Восприемник
04.08.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Денис Лукьянович Бугаец
Восприемник
12.11.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Степанида Трофимовна Бурденко
Восприемник
24.08.1895 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Романович Антошенко
Бракосочетание
10.11.1896 ст.

Муж: Лазебный Андрей Иванович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.09.1899 ст.
Николаевка, Сумська область
Сергей Андреевич Чернышев
Восприемник
25.02.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Евдокия Лукьяновна Бугаец
Восприемник
24.01.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Романович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Смерть
Неизвестно
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