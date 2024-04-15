Лазебная (Чернышева) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.07.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1875 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76V-1?i=758&cc=3511744
Крещение
20.07.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
07.09.1893 ст.
Михаил Иванович Мордвин
Восприемник
17.12.1893 ст.
Юлиания Романовна Антошенко
Восприемник
04.08.1894 ст.
Денис Лукьянович Бугаец
Восприемник
12.11.1894 ст.
Степанида Трофимовна Бурденко
Восприемник
24.08.1895 ст.
Максим Романович Антошенко
Бракосочетание
10.11.1896 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
25.09.1899 ст.
Сергей Андреевич Чернышев
Восприемник
25.02.1900 ст.
Евдокия Лукьяновна Бугаец
Восприемник
24.01.1901 ст.
Тимофей Романович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Деконорский хутор
Смерть
Неизвестно