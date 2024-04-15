Чернишова Степанида Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти25.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.
Дочь: Феодосия Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.
Дочь: Павловская Ефросиния Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.04.1871 ст.
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-1?i=361&cc=3511744
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Восприемник
29.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Анастасия Моисеевна Бурда
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.
Дочь: Лазебная Мария Федоровна
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76V-1?i=758&cc=3511744
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
02.10.1878
Сын: Чернышев Андрей Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.
Сын: Чернышев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.
Сын: Чернышев Афанасий Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.
Сын: Чернышев Степан Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.
Сын: Чернышев Владимир Федорович
Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GP-8?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.01.1907 ст.
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDK?i=851&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.01.1907 ст.
на кладбище д. Кровной