Чернишова Степанида Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернишова Степанида Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

25.01.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.

Дочь: Феодосия Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Рождение ребёнка
23.05.1869 ст.

Дочь: Павловская Ефросиния Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GWM?i=192&cc=3511744
Рождение ребёнка
07.04.1871 ст.

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-1?i=361&cc=3511744
Рождение ребёнка
04.01.1873 ст.

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FW-H?i=521&cc=3511744
Восприемник
29.08.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Анастасия Моисеевна Бурда
Рождение ребёнка
19.07.1875 ст.

Дочь: Лазебная Мария Федоровна

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76V-1?i=758&cc=3511744
Рождение ребёнка
15.01.1877 ст.

Сын: Черников Петр Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1878

Сын: Чернышев Андрей Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
02.10.1878 ст.

Сын: Чернышев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.05.1880 ст.

Сын: Чернышев Афанасий Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
01.08.1881 ст.

Сын: Чернышев Степан Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
15.07.1883 ст.

Сын: Чернышев Владимир Федорович

Отец ребёнка: Чернышев Федор Иосифович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GP-8?i=371&cc=3511744&cat=1008700
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышев Федор Иосифович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
25.01.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDK?i=851&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
27.01.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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