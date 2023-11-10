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Чернышев Алексей Федорович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.10.1878 ст.

Дата смерти

12.07.1879 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1878 ст.

Отец: Чернышев Федор Иосифович

Мать: Чернишова Степанида Ефимовна

Кровное, Сумська область
Крещение
02.10.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Григорий Михайлович Денисенко, Анастасия Карповна Докашенко
Смерть
12.07.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от сухоты
Похороны
14.07.1879 ст.
на общественном кладбище
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