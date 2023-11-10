Чернышев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения02.10.1878 ст.
Дата смерти12.07.1879 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1878 ст.
Крещение
02.10.1878 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Восприемники: Григорий Михайлович Денисенко, Анастасия Карповна Докашенко
Смерть
12.07.1879 ст.
Причина смерти: от сухоты
Похороны
14.07.1879 ст.
на общественном кладбище