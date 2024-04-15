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Чернышев Иосиф Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1815 и 1820

Дата смерти

10.01.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1815 и 1820

Отец: Чернишев Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Чернышев Федор Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Юстиния Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
10.01.1889 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-V9LW-K?i=642&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
12.01.1889 ст.
на отведенном кладбище
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