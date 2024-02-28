Долгоруков Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти23.11.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Бракосочетание
22.01.1811
Рождение ребёнка
15.12.1813
Сын: Долгоруков Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1815
Сын: Долгоруков Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
?.11.1821
Дочь: Долгорукова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1824
Сын: Долгоруков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Долгорукова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
?.05.1829
Сын: Долгоруков Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Долгорукова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна
Смерть
23.11.1845