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Долгоруков Владимир Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1778

Дата смерти

23.11.1845

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Долгоруков Иван Алексеевич

Мать: Долгорукова Надежда Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
22.01.1811

Жена: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.12.1813

Сын: Долгоруков Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1815

Сын: Долгоруков Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1821

Дочь: Долгорукова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.02.1824

Сын: Долгоруков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Долгорукова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.05.1829

Сын: Долгоруков Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Долгорукова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Долгорукова Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.11.1845
Москва, город федерального значения Москва
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